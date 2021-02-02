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Brent petrolün varili 56,87 dolar

Dün 56,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 56,87 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 56,87 dolar
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,87 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 56,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,10 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ocak ayında taahhüt ettiği üretim kesintisine tam uyumluluk gösterdiği algısının güçlenmesiyle yükseldi.

OPEC+ grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol talebinin zayıf seyrettiği piyasayı desteklemek için ocak ayında üretimlerinde günlük toplam 7,2 milyon varil kesinti uygulamayı hedeflemişti.

Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak 1 milyon varil petrol üretim kesintisi uygulamaya başlaması da fiyatların yükselişinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmeler de fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan, dünya genelinde artmaya devam eden Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları fiyatları baskılamaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 103 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu geçti.

Brent petrolde teknik olarak 57,21 ile 57,97 dolar aralığının direnç, 56,45 ile 55,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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