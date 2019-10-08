Brent petrolün varili 59,16 dolar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerji

Brent petrolün varili 59,16 dolar

AA

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,16 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı

Dün 60,06 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,70 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 59,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,16 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları bu hafta gerçekleşmesi beklenen Çin ve ABD'li yetkililerin görüşmeleri öncesi yükselişe geçti.

Irak ve Ekvador'da kötü ekonomik şartlar nedeniyle yapılan protestoların Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün petrol üretimini aksatabileceği endişeleri de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,97 ile 60,94 dolar aralığının direnç, 58,68 ile 58,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Her enerji şirketinin yönetim kurulunda en az bir kadın olması gerekiyor'
ENERJİ'Enerjide kadın yönetici lazım'
OYAK'a Çinli rakip
ENERJİOYAK'a Çinli rakip
"Yavuz'dan 3 ay içinde netice almayı bekliyoruz"
ENERJİ"Yavuz'dan 3 ay içinde netice almayı bekliyoruz"
Elektrikte hizmet kalitesi için “bonus” sistemi
ENERJİ"Elektrik sektöründe yeni bir döneme girildi"
SON DAKİKA! Bakan Dönmez: Yavuz bugün sondaja başlıyor - Haberler
ENERJİ'Yavuz bugün sondaja başlıyor'
Brent petrolün varili 58,74 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 58,74 dolar
Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 3 adet azaldı
ENERJİABD'de petrol sondaj kule sayısı azaldı
Son dakika! Motorinde 15 kuruşluk indirim yapılacak mı? Motorin indirim
ENERJİMotorinde 15 kuruşluk indirim ABD kuyularına takıldı
SON DAKİKA! Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol MÜJDESİ - Haberler
ENERJİCumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi
SON DAKİKA: Akaryakıtta şok gerçek! Milyonlarca lira ceza kesildi - Haberler
ENERJİAkaryakıt şirketlerine milyonlarca lira ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X