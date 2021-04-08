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Brent petrolün varili 62,61 dolar

Dün 63,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 azalışla 62,61 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varili 62,61 dolar
AA

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 azalışla 62,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin benzin stoklarındaki beklenmedik artışın dünyanın en büyük petrol tüketicisinde ham petrol talebinin düşüşe geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı verilerine göre, ülkede, rafinerilerin taşıt kullanımının yükselişe geçtiği yaz sezonu öncesinde üretimlerini artırmasının ardından benzin stoklarında geçen hafta 4 milyon varille büyük bir artış yaşandı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında 3 milyon 500 bin varille beklentinin üstünde düşüş gerçekleşse de kısa dönemli talebin göstergesi olan akaryakıt stoklarındaki artış, piyasa oyuncuları tarafından talepteki olumsuz havayı güçlendirdi.

Uluslararası Para Fonu'nun, küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya yükseltmesiyle oluşan daha güçlü ekonomik büyüme beklentisi ise petrol ve petrol ürünlerine talebi artırması ve stokların azaltılmasına katkı sağlaması nedeniyle fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.

Öte yandan, İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak üzere yürütülen müzakereler çerçevesinde OPEC+ grubunun üretim kesintilerinden muaf olan İran'da bazı yaptırımların kaldırılmasıyla petrol arzının yükseleceği endişesi fiyatlar üzerinde önemli bir etken olarak görülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,77 ile 63,05 dolar aralığının direnç, 62,49 ile 62,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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