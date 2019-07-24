Brent petrolün varili 64 dolar

Dün 63,97 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,92 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,88 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 11 milyon gerileyerek 449 milyon varile düştü.

Uzmanlar, ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşün, küresel petrol fiyatlarının yükselişinde etkili olduğunu belirterek, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve petrol arzında oluşabilecek aksaklık endişelerinin fiyatların yukarı yönlü seyretmesine yol açtığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,14 ile 64,27 dolar aralığının direnç, 63,88 ile 64,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.