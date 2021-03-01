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HaberlerEnerji
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Brent petrolün varili 65.41 dolar

Cuma günü 66,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1.54 artışla 65.41 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varili 65.41 dolar
AA

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 65,41 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,54 artışla 65,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,45 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan destek paketinin Temsilciler Meclisinde kabul edilmesi etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19'a karşı istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisinde kabul edildi. Kişi başına 1400 dolarlık nakit yardım çeklerinin bulunduğu dev ekonomik destek paketi Senatoya gönderilirken, burada da kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın masasına gidecek.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin Kovid-19'a karşı geliştirilen 3'üncü aşıya onay vermesi de ülkede talebin yükseleceği algısını güçlendirerek fiyatlardaki yukarı yönlü ivmelenmeye katkı sağladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),dün, Johnson&Johnson firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onayladığını açıkladı. Böylece Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, nisan ayı itibarıyla uygulanacak kesinti miktarını belirlemek üzere 4 Mart'ta bir araya gelecek.

Fiyatlardaki yükseliş, söz konusu toplantıdan kesintilerin hafifletileceği yönünde karar çıkacağı algısını güçlendirdi.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haftanın petrol piyasaları ve fiyatları için en ilginç haftalardan biri olacağını ifade etti.

Chalhoub, OPEC+ ülkeleri bakanlarının bir araya geleceği toplantıya ilişkin, "Suudiler, talepteki toparlanmanın oldukça yavaş olduğu bu ortamda artan petrol fiyatlarına karşı ihtiyatlı olma çağrısında bulunuyor. Genel olarak, son rakamlara ve istatistiklere göre, küresel stoklar düşüş eğilimini sürdürüyor, talep hala salgın öncesi seviyelerden uzak ancak arz-talep açısından pazar dengeleniyor. Bu nedenle OPEC+ grubunun mevcut kesintileri hafifletme karar alması kesinlikle mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 65,54 ile 65,85 dolar aralığının direnç, 65,23 ile 64,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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