AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,33 azalışla 66,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta arttığına ilişkin tahminin ülkede talebin düştüğü endişelerini güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 12,8 milyon varille beklentinin aksine artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 833 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintisine nisanda da devam etme kararıyla yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol limanı ve tesislerine düzenlediği saldırıların bölgede gerginliği artırmasıyla 8 Mart'ta 70 doların üzerinde işlem gördü.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'da petrol arzına ilişkin endişeler azalırken, jeopolitik gerginliğin oluşturduğu yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların satışlarını hızlandırmasıyla fiyatlar gerilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,84 ile 67,20 dolar aralığının direnç, 66,48 ile 66,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.