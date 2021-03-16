AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 68,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarında, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımının birçok Avrupa ülkesinde durdurulmasının petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleriyle düşüş yaşandı.

Kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle geçen haftadan beri kullanımı geçici olarak durdurulan AstraZeneca aşısının, şu ana kadar Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç ve İrlanda gibi birçok ülkede kullanımı tedbir amaçlı askıya alındı.

Bu durum Avrupa ülkelerindeki aşılama çalışmalarının hızına ilişkin endişeleri artırırken, salgından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Avrupa'da ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği endişelerini güçlendiriyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta arttığı öngörüsü ise ülkede talebin düşüşe geçtiği algısını güçlendirerek fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün stok verileri bugün, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise yarın açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 68,70 ile 69,41 dolar aralığının direnç, 67,99 ile 67,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.