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Brent petrolün varili 68,50 dolar

AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,50 dolardan işlem görüyor

Brent petrol

Dün 67,02 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,01 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 68,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,52 dolardan alıcı buldu.

Son dönemde artarak devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlik küresel petrol talebini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ayrıca ABD'nin haftalık ticari ham petrol stoklarının 600 bin varil düşüş göstermesi beklentisi yerine 4,7 milyon varil artması da piyasalardaki arz fazlası endişelerini artırdı.

Dün Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,2 düşüşle 28 Mart'tan, WTI tipi ham petrol ise yüzde 5,26 azalışla 13 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 68,70 ile 68,85 dolar aralığının direnç, 68,40 ile 68,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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