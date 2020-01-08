Brent petrolün varili 69,46 dolar

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AA

Dün 69,18 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68,58 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 69,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,28 dolardan alıcı buldu.

İran'ın Irak'ta konuşlu ABD üslerine gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından fiyatlar kısa süreliğine 72 doların üzerine kadar çıktıktan sonra İranlı yetkililerin savaş istemediklerine yönelik açıklamaları yatırımcıların paniğini şimdilik gidererek fiyatları geriletti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını bildirdi.

Bu arada, Amerikan Petrol Enstitüsüne göre, ABD ticari ham petrol stokları 5,9 milyon varil azalış gösterdi.

Uzmanlar, ABD ve İran arasında olası gelişmelerin küresel petrol fiyatlarını hızla değiştirebileceğini belirtiyor.

Ayrıca küresel piyasalar, 15 Ocak’a kadar imzalanması beklenen ABD-Çin Faz 1 ticaret anlaşmasını da olumlu bir gelişme olarak görüyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,27 ile 69,42 dolar aralığının direnç, 69,12 ile 68,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.