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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 70,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,73 dolardan alıcı buldu. Böylece, petrol fiyatları 8 Mart'tan bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin ile birçok Avrupa ülkesinde devam eden ekonomik toparlanmanın ve yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın petrol talebine yansıyacağı algısının güçlenmesi etkili oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin hafifletilmeye başlandığı ABD'de, petrol talebi görünümü büyük şehirlerde kısıtlamalar kaldırıldıkça güçleniyor. Son olarak, Şikago'da sektörler arasındaki kısıtlamalar büyük ölçüde gevşetilirken, New York şehrindeki işletmelerin 1 Temmuz'dan itibaren tamamen açılması planlanıyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ise bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 52,0'ye yükseldi. Bu Aralık 2020'den bu yana gerçekleşen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Piyasaların odağında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün gerçekleştireceği toplantı yer alıyor. 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı alan grubun, üye ülkelerden İran'ın petrol üretiminde beklenen artışa rağmen güçlü talep görünümü nedeniyle üretim politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da dün yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının kaldırılmasından sonra İran'ın petrol piyasasına olası geri dönüşüne işaret ederek, "İran'ın üretim ve ihracatının küresel pazara beklenen dönüşünün, geçen yılın nisan ayından bu yana ulaşmak için çalıştığımız görece istikrarı sürdürecek şekilde, düzenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılarak anlaşmaya dönüşüne yönelik müzakere süreci, piyasalarda, taraflar arasında bir anlaşmanın çok yakın olabileceği tahminlerini güçlendiriyor. Yaptırımların kaldırılmasıyla İran'ın petrol ihracatına resmi olarak yeniden başlayacak olması ise talep sıkıntısı çeken piyasada arz fazlası endişelerini de beraberinde getiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,36 ile 70,60 dolar aralığının direnç, 70,12 ile 69,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.