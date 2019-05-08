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Brent petrolün varili 70,64 dolar

AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,64 dolardan işlem görüyor

Brent petrol

Dün 71,82 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 70,24 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 70,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,83 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) "Mayıs 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 70 dolar olmasının öngörüldüğü belirtildi. EIA'nın nisan ayı raporunda bu yıl Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar olacağı tahmin edilmişti.

Brent tipi ham petrolün gelecek yıla ilişkin varil fiyatı beklentisi de 62 dolardan 67 dolara yükseltildi.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den gelen mallara uygulanan gümrük vergisinde oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkaracağını açıklamasıyla Brent tipi petrolün varil fiyatının 70 dolar seviyelerine gerilediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,30 ile 70,45 dolar aralığının direnç, 70 ile 70,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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