Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

Brent petrolün varili 70,65 dolar

Cuma günü 69,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,86 artışla 70,65 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 70,65 dolar
AA

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 70,65 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 69,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,86 artışla 70,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,27 dolardan alıcı buldu.

Gün içinde 71,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı Ocak 2020'den bu yana, 67,98 dolara ulaşan WTI ham petrolün varili ise Ekim 2018'den bu yanaki en yüksek seviyesini gördü.

Fiyatların yükselişinde, Yemen'de İran destekli Husilerin, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın petrol limanı ve tesislerine düzenlediği saldırıların arz kaynaklı endişeler doğurması etkili oldu. Bölgede jeopolitik gerginliğin artması fiyatları hızlı şekilde yükseltti.

Husiler'in askeri sözcüsü Yahya es-Seri, dün Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 8 balistik füze ve 14 insansız hava aracıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı da dün sabah ülkenin doğusundaki dünyanın en büyük petrol limanlarından Ras Tanura Limanı'na İHA'yla, akşam ise Zahran kentinde bulunan Saudi Aramco tesislerine balistik füzeyle saldırıldığını bildirdi.

Saldırıda kullanılan balistik füzeye ait şarapnellerin, Saudi Aramco tesislerinde çalışan binlerce görevli ve ailelerinin konakladığı yerleşim yerine düştüğü ancak şans eseri can kaybının olmadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki ise Suudi Arabistan'ın yanı sıra küresel ticaret ile petrol sevkiyatlarının hedef alındığı söz konusu saldırıların akamete uğratıldığını belirtti.

ABD DESTEK PAKETİ VE OPEC+ KARARININ FİYATLARA ETKİSİ

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan destek paketinin cumartesi günü Senato'da kabul edilmesi de petrol talebinde toparlanma beklentilerini artırarak fiyatların yükselişini destekledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19'a karşı hazırladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine ilişkin tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisine gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mevcut üretim kesintisine nisan ayında da devam etme kararı da fiyatların yukarı yönlü seyrine katkı sağlamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,96 ile 71,26 dolar aralığının direnç, 70,66 ile 70,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nükleer enerjide cezalar artırıldı
ENERJİNükleer enerjide cezalar yükseldi
Brent petrolün varili 67,60 dolar
ENERJİBrent petrol 67 doları aştı
Petrolde sert yükseliş
ENERJİPetrolde sert yükseliş
Maden sektörü iki ayda 769 milyon dolarlık ihracat yaptı
ENERJİMadenden iki ayda 769 milyon dolar gelir
Brent petrolün varili 64,54 dolar
ENERJİBrent petrol 64 doların üstünde
15 Ocak ve 25 Şubat gecesi 'Gizli zam' yapılmış! Litrede 5 kuruş kadar artış
ENERJİEPDK'yı harekete geçiren 'Gizli zam' hareketi
YEKA GES-3 yarışması için her firmadan tek yetkili kabul edilecek
ENERJİYEKA GES-3 kuralları açıklandı
Diyarbakır'daki sahaların TPAO'ya devri bekleniyor
ENERJİFransız Perenco Türkiye'den çıkıyor mu?
Brent petrolün varili 62,91 dolar
ENERJİBrent petrol 63 dolar sınırında
Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma inceleme - Haberler
ENERJİAkaryakıtta gizli zamma inceleme