AA

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 70,65 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 69,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,86 artışla 70,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,27 dolardan alıcı buldu.

Gün içinde 71,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı Ocak 2020'den bu yana, 67,98 dolara ulaşan WTI ham petrolün varili ise Ekim 2018'den bu yanaki en yüksek seviyesini gördü.

Fiyatların yükselişinde, Yemen'de İran destekli Husilerin, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın petrol limanı ve tesislerine düzenlediği saldırıların arz kaynaklı endişeler doğurması etkili oldu. Bölgede jeopolitik gerginliğin artması fiyatları hızlı şekilde yükseltti.

Husiler'in askeri sözcüsü Yahya es-Seri, dün Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 8 balistik füze ve 14 insansız hava aracıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı da dün sabah ülkenin doğusundaki dünyanın en büyük petrol limanlarından Ras Tanura Limanı'na İHA'yla, akşam ise Zahran kentinde bulunan Saudi Aramco tesislerine balistik füzeyle saldırıldığını bildirdi.

Saldırıda kullanılan balistik füzeye ait şarapnellerin, Saudi Aramco tesislerinde çalışan binlerce görevli ve ailelerinin konakladığı yerleşim yerine düştüğü ancak şans eseri can kaybının olmadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki ise Suudi Arabistan'ın yanı sıra küresel ticaret ile petrol sevkiyatlarının hedef alındığı söz konusu saldırıların akamete uğratıldığını belirtti.

ABD DESTEK PAKETİ VE OPEC+ KARARININ FİYATLARA ETKİSİ

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan destek paketinin cumartesi günü Senato'da kabul edilmesi de petrol talebinde toparlanma beklentilerini artırarak fiyatların yükselişini destekledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19'a karşı hazırladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine ilişkin tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisine gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mevcut üretim kesintisine nisan ayında da devam etme kararı da fiyatların yukarı yönlü seyrine katkı sağlamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,96 ile 71,26 dolar aralığının direnç, 70,66 ile 70,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.