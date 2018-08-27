Brent ve WTI ham petrol fiyatlarında ABD petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüş nedeniyle geçen hafta yukarı yönlü hareketlenme yaşandı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un cuma günü yayımladığı haftalık verilere göre, 18-24 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 9 adet düşüş görüldü.

Uzmanlar, ABD'de yaz sezonunda benzin ve motorin tüketimindeki artışın da talebi yükselterek petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD'de petrol rafinerilerinin yıllık bakım döneminin yaklaştığına dikkati çeken uzmanlar, bunun da ilerleyen haftalarda arzda düşüş yaratarak fiyatların daha da yükselmesine neden olabileceğini vurguladı.

Küresel ticaret gerilimlerinin özellikle Asya'da talep büyümesi görünümünü zedelemesi ve ABD ile İran arasındaki yaptırım geriliminin yarattığı endişe, ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 76,22 ile 76,30 dolar aralığının direnç, 76,06 ile 76,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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