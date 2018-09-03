ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısında geçen hafta artış görüldü.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 862'ye yükseldi.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, ABD ve Rusya kaynaklı üretim artışlarının petrol fiyatlarının düşüşünde etkili olduğunu belirtti.

Libya, ABD ve Rusya'daki üretim artışları ile Irak'ın petrol ihracatındaki yükselişin arz tarafındaki büyümeyi desteklediği ancak İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle piyasalardaki tedirginliğin etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Brent petrolde, teknik olarak 77,50 ile 77,61 dolar aralığının direnç, 77,28 ile 77,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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