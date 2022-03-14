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Brent Renaud: Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybeden ilk yabancı gazeteci

Kiev polisi, ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Kiev'in dışındaki Irpin kasabasında vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Bu, Ukrayna'daki savaşı izleyen bir yabancı gazetecinin kayda geçen ilk ölümü oldu.

Brent Renaud: Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybeden ilk yabancı gazeteci
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Brent Renaud

Kiev polisi, ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Kiev'in dışındaki Irpin kasabasında vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Kiev polis şefi Andriy Nebytov, Renaud'un Rus askerleri tarafından hedef alındığını söyledi. İki gazeteci ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bu, Ukrayna'daki savaşı izleyen bir yabancı gazetecinin kayda geçen ilk ölümü oldu.

The New York Times gazetesi ise Renaud'un sosyal medyada paylaşılan ve gazeteye ait basın kartını gösteren fotoğrafıyla ilgili bir açıklama yaptı.

The New York Times, Renaud'un ölümünden ötürü üzüntü duyduklarını, ancak gazetecinin Ukrayna'da görevli çalışanlarından biri olmadığını belirtti.

NYT, Renaud'un gazete için en son 2015'te çalıştığını ve Ukrayna'da kullandığı basın kimliğinin yıllar önce verilmiş olduğunu söyledi. Renaud'un Ukrayna'da kimin için çalıştığı henüz belli değil.

Yaralanan gazetecilerden biri olan İtalyan Juan Arredondo ise ateş açıldığında Renaud ile beraber olduğunu anlattı:

"Irpin'deki ilk köprülerden birinin karşısındaydık, ayrılan diğer mültecileri çekmek üzere arabaya bindik. Biri bizi başka bir köprüye götürmeyi teklif etti, kontrol noktasını geçtik, bunun ardından bize ateş açıldı. Sürücü ateş açılınca geri döndü, biz ise ateş altında kaldık. Sadece ikimizdik. Arkadaşım Brent Renaud vuruldu ve arkada kaldı. Boynundan vurulduğunu gördüm."

Ukraynalı bir gazeteci de hayatını kaybetmişti

Ukraynalı gazeteci ve kamera operatörü Yevhenii Skaum da iki hafta önce Kiev'deki televizyon kulesinin vurulması sırasında hayatını kaybetmişti.

Birkaç gün sonra ise bir İngiliz gazeteci vurularak yaralandı.

Renaud, çok sayıda ödül kazanmış bir gazeteciydi.

50 yaşındaki gazeteci ve film yapımcısı, bazı durumlarda kardeşi Craig Renaud ile dünyanın dört bir yanında yapılması zor haberlerin peşinden koşan biriydi.

Afganistan, Irak ve Haiti gibi ülkelerin çatışma bölgelerinde çalışan Renaud, 2014'deki Chicago okullarıyla ilgili yaptığı seriyle ABD'nin önde gelen medya ödüllerinden Peabody'yi kazanmıştı.

- Getty Images
Brent Renaud, kardeşi Craig ile beraber

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