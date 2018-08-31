Brentford - Nottingham Forest sahaya çıkıyor

İngiltere Championship maçında Brentford ile Nottingham Forest, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 8 puanlı Brentford 8. sırada bulunuyor, Nottingham Forest 7 puana sahip ve 13. sırada. Brentford, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nottingham Forest, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 368 kodlu maçı oynayanlar; Brentford galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Nottingham Forest galibiyet oranı 3.60. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Brentford son hafta oynanan Burton Albion maçında 1-1 berabere kaldı.

Nottingham Forest ise Norwich City maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Brentford, 7 gol attı ve 1 gol yedi.

Nottingham Forest, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nottingham Forest 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ