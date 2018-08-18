Brentford - Sheffield Wednesday rakamlar

Brentford ve Sheffield Wednesday, 19 Ağustos 2018 Pazar günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Brentford 4 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Sheffield Wednesday 1 puanda ve 19. sırada. Brentford, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sheffield Wednesday son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 547 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Brentford kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, Sheffield Wednesday sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Brentford son haftadaki Hull City müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Sheffield Wednesday, Norwich City karşılaşmaında 5-1 kazandı.

Brentford, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Sheffield Wednesday, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sheffield Wednesday, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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