Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Brentford ve Fulham, Chamberlain’i istiyor - Futbol Haberleri

        Brentford ve Fulham, Chamberlain’i istiyor

        İngiltere Premier Lig ekipleri Brentford ve Fulham, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:37 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ada'dan Chamberlain'e 2 yeni talip!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen ve siyah-beyazlı ekibin Slovenya kampının kadrosuna dahil edilmeyen Alex Oxlade-Chamberlain için İngiliz basınında transfer iddiaları yer almaya devam ediyor.

        Beşiktaş ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan İngiliz orta saha oyuncusu, Premier Lig ekipleri Brentford ve Fulham ile görüşmelerde bulunuyor.

        Adı bir süre önce eski takımı Southampton ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusu, kiralık olarak da siyah-beyazlı takımdan ayrılabilir. Beşiktaş’ın da kadroda düşünülmeyen Chamberlain’e takımdan ayrılması için kolaylık göstermesi bekleniyor.

        BEŞİKTAŞ'TA İSTENİLENİ VEREMEDİ

        Geride kalan sezonda siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan İngiliz orta saha oyuncusu bu maçlarda 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        İmamoğlu çifti sahneye çıktı
        İmamoğlu çifti sahneye çıktı
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor