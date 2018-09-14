Brentford - Wigan Athletic maçı heyecanı

Brentford ve Wigan Athletic, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Brentford 11 puanla 5. sırada, Wigan Athletic 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Brentford son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wigan Athletic son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 361 kodlu maçı oynayanlar; Brentford galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.30, Wigan Athletic galibiyet oranı 3.60. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Brentford önceki hafta Birmingham City mücadelesinde 1-3 kazandı.

Wigan Athletic ise Huddersfield Town karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Brentford, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 2 gol yedi.

Wigan Athletic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Wigan Athletic, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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