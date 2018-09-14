Brescia - Pescara maç önü

Brescia ve Pescara, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. 1 puanlı Brescia 15. sırada bulunuyor, Pescara 4 puana sahip ve 3. sırada. Brescia son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Pescara, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 343 kodlu maçı oynayanlar; Brescia galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Pescara galibiyet oranı 3.10. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Brescia son haftadaki Ascoli müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Pescara, Venezia karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Brescia, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Pescara ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pescara, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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