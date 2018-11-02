Brest - FC Red Star rakamlar

Fransa Ligue 2 maçında Brest ile FC Red Star, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Brest 26 puanla 3. sırada, FC Red Star 8 puanla 19. sırada bulunuyor. Brest son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. FC Red Star son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 216. İddaa'da Brest kazanır 1.40, berabere biter 3.35, FC Red Star kazanır 5.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Brest önceki hafta Gazelec Ajaccio mücadelesinde 6-2 kazandı.

FC Red Star ise Auxerre karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Brest, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 6 gol yedi.

FC Red Star ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Red Star, 3 gol atarken 8 gol yedi.

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