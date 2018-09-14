Brest - Gazelec Ajaccio maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Brest, 14 Eylül 2018 Cuma günü Gazelec Ajaccio takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 10 puanlı Brest 7. sırada bulunuyor, Gazelec Ajaccio 11 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Brest, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Gazelec Ajaccio, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 194 kodlu maçı oynayanlar; Brest galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.10, Gazelec Ajaccio galibiyet oranı 4.30. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Brest son hafta oynanan Lorient maçında 4-2 yenildi.

Gazelec Ajaccio ise Le Havre maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Brest, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Gazelec Ajaccio, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gazelec Ajaccio 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ