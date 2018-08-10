Brest - Paris FC maçı istatistikleri

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Brest, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Paris FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Brest 3 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Paris FC 4 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Brest, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Paris FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 223. İddaa'da Brest kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Paris FC kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Brest son hafta oynanan Lorient maçında 4-2 yenildi.

Paris FC ise Reims maçında 1-1 berabere kaldı.

Brest, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Brest, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Paris FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Paris FC, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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