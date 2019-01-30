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Brexit - AB'den İngiltere'ye yanıt: Anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğiz

İngiltere Parlamentosu'nda dün kabul edilen önergelerden ikincisi, Başbakan May'in reddedilen Brexit anlaşmasını Kuzey İrlanda sorununa çözüm bularak yeniden müzakere etmesini öngörüyor. AB ise "Anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğiz" diyor.

Giriş: 30.01.2019 - 15:17 | Güncelleme:  
- Getty Images
İngiltere Başbakanı Theresa May

İngiltere Parlamentosu'nun dün, reddettiği Brexit anlaşmasıyla ilgili iki önergeyi kabul etmesinin ardından gözler Başbakan May'in Brüksel ile yapmayı umduğu pazarlıklara çevrildi. Avrupa Birliği (AB) ise ısrarla "Anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğiz" diyor.

Parlamento'da dün kabul edilen önergelerden ilki ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) 29 Mart'ta anlaşma olmadan ayrılmamasını, ikincisi ise Kuzey İrlanda sorununa çözüm bulunarak reddedilen Brexit anlaşmasının tekrar müzakere edilmesini öngörüyor.

İlk önerge, yasal olarak bağlayıcı olmasa da Başbakan May üzerinde siyasi bir baskı oluşturabilir.

- Getty Images
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AB: Brexit tarihini ertelemeyi değerlendirmeye hazırız

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın sözcüsü, İngiltere Parlamentosu'ndaki oylamadan hemen sonra yaptığı açıklamada, "Mevcut anlaşma, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden sistemli bir şekilde ayrılabilmesi için yapılabilecek en iyi ve tek anlaşma olmaya devam ediyor. "Backstop", çekilme anlaşmasının bir parçası ve çekilme anlaşması yeniden müzakereye açık değil" dedi.

Tusk, Brüksel'in, İngiltere ve AB arasındaki ilişkilerin geleceğini düzenleyen siyasi bildiriyi gözden geçirmeye ve 29 Mart olan Brexit tarihini ertelemeyi değerlendirmeye ise hazır olduğunu söyledi.

May ve Tusk bu akşam bir telefon görüşmesi yapacak.

- Getty Images
- Getty Images
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Corbyn görüşmenin yolunu açtı

May'in bugün ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ile de görüşmesi bekleniyor.

Jeremy Corbyn, İngiltere Parlamentosu'nun dün ülkenin AB'den anlaşma olmadan ayrılmamasını öngören önergeyi kabul etmesinin ardından May ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Corbyn, "AB'den anlaşma olmadan ayrılma kaosunu masadan kaldırmayı aylarca reddettikten sonra Başbakan artık, bunun bir seçenek olmadığı gerçeğiyle yüzleşmeli" dedi.

'Backstop' nedir?

"Backstop" esasında bir acil durum mekanizması. Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

Ancak İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor. İngiltere'de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık'ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor.

En büyük korku, Kuzey İrlanda Cumhuriyeti'nin fiili olarak İrlanda Cumhuriyeti'nin parçası haline gelmesi ve Kuzey İrlanda gibi 2016'daki referandumda Brexit'e karşı çıkan İskoçya'da 2014'ten sonra yeniden bir bağımsızlık referandumu yapılması. Yani, Birleşik Krallık'ın parçalanması.

İrlanda adasındaki çatışmalara son veren 1998 tarihli Hayırlı Cuma Anlaşması, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'nın ortak bir ekonomik pazarda yer almasını; sınırın iki tarafında serbest yaşamı, dolaşımı ve çalışmayı sağladı. Zira Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti AB üyesiydi. Ancak Brexit ile beraber bu durum noktalanacağından; hem İngiltere hükümetini hem AB'yi hem İrlanda Cumhuriyeti'ni hem de Kuzey İrlanda'daki tüm tarafları tatmin edecek bir formülün bulunması gerekiyor.

Brexit sürecinin bugün itibarıyla çeşitli senaryolara açık olmasının en önemli nedeni de bu olarak görülüyor.

  • Brexit nedir: İngiltere'yi bekleyen senaryolar neler?
  • İngiltere Parlamentosu: AB'den anlaşma olmadan ayrılmayalım, Kuzey İrlanda için yeniden pazarlık yapalım
  • İngiltere Parlamentosu Başbakan May'in AB ile vardığı anlaşmayı reddetti

BBC TÜRKÇE

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