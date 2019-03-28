Brexit anlaşması üçüncü kez oylanacak!

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İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow daha önce iki kez reddedilen İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik anlaşmanın yeniden oylanmasına izin verdi.
Bercow, böylece hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda yarın oylamasının önünü açtı.
Bercow daha önce anlaşmada önemli bir değişiklik olmadıkça yeniden oylanmasının parlamento teamülüne aykırı olacağını açıklamıştı.
Hükümet bu engeli aşmak için daha önce AB ile üzerinde anlaşılan ve tarafların Brexit sonrası ilişkileriyle ilgili vizyonu içeren siyasi çerçeve belgesiyle birlikte sunulan Brexit anlaşmasını bu kez tek başına parlamentoya sunmuştu.
Bercow'un izninin ardından 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilen Brexit anlaşması yarın 3'üncü kez oylanacak.
AB, parlamentoda daha önce iki kez ezici çoğunlukla reddedilen anlaşmanın 29 Mart'ta yerel saatle 23.00'e kadar milletvekillerinin onayını alması halinde Brexit'in 22 Mayıs'a ertelenmesini kabul etmişti. AB, aksi takdirde İngiltere'ye 12 Nisan tarihini vermiş ve o tarihe kadar İngiliz tarafına yeni bir teklifle gelme kapısını da açık bırakmıştı.
İngiltere Başbakanı Theresa May, dün partisinin milletvekillerinden oluşan "1922 Komitesi"ne, Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesine destek vermeleri halinde, AB ile müzakerelerin ikinci aşamasını beklemeden istifa edeceği sözünü verdi.
May'in istifa vaadinin ardından sert Brexit yanlısı Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da aralarında yer aldığı anlaşmaya muhalif bazı milletvekilleri yeni bir oylama yapılması durumunda bu kez "evet" oyu vereceklerini açıkladı.
May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın sert Brexitçi ve aşırı sağ Demokratik Birlik Partisi (DUP) ise, anlaşmaya her şeye karşın "hayır" oyu vereceğini duyurdu.
REDDEDİLEN ANLAŞMA
Başbakan May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, 15 Ocak ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda "tarihi" diye nitelendirilen farklarla reddedilmişti.
Anlaşmanın en çok tepki çeken unsuru, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin "tedbir maddesi" olmuştu.
Tedbir maddesi, iki İrlanda arasına, Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemek için İngiltere ile AB'nin, soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu. İngiltere'nin bu maddeyi tek yanlı olarak terk etme kapısı da kapalı tutuluyordu.
Sert Brexitçi milletvekilleri, bu maddenin İngiltere'yi AB ile sonu gelmez müzakereler içinde mahsur bırakacağını, DUP ise Kuzey İrlanda'yı kademeli olarak İngiltere'den koparacağını öne sürüyor.
İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.
İngiliz Hükümeti, 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek 2 yıllık Brexit müzakere sürecini resmen başlatmıştı.
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