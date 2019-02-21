Brexit - İngiliz Hayvancılar Birliği'nden uyarı: Milyonlarca kuzuyu telef etmek zorunda kalabiliriz

İngiliz Hayvancılar Birliği (NFU),İngiltere'nin 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma olmadan ayrılması halinde ellerindeki ihtiyaç fazlası milyonlarca kuzuyu telef etmek zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

NFU Başkanı Minette Batters, "Bunun önüne geçmek için hükümet hayvancılara tazminat ödemeli" dedi.

Batters, "(AB'den ayrılmaya) 900 saatimiz kaldı. Hükümetin sektörümüzü bu kumarı oynamaya mecbur etmesi kabul edilemez. Yüksek gümrük vergileri nedeniyle elimizdeki 4,5 milyon kuzu için pazarımız kalmayacak" diye konuştu.

Hayvancılar Birliği'nin AB ve uluslararası ticaret sorumlusu Nick von Westenholz de 29 Mart'tan sonra hayvan ihracatının aylarca aksayabileceğini söyledi.

AB, İngiltere'den canlı hayvan ithalatına uygulanacak gümrük vergisiyle ilgili düzenlemeleri tamamlamanın 6 ay alabileceğini açıklamıştı.

'Brexit mangalı'

NFU yetkilileri, bunun fiilen bir ambargo anlamına geleceğini belirterek hayvan sahiplerinin ihtiyaç fazlası hayvanları topluca öldürmekten başka seçenekleri kalmayacağını söylüyor.

Bir İngiliz milletvekili, hayvan yetiştiricleriyle görüşmesinde "Brexit mangalı" diye espri yaptı ve "Hayvan sahipleri zorlu bir seçimle karşı karşıya. Ya kuzularını öldürecekler ya da beslemeye devam edecekler" dedi.

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