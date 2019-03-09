Brexit - İngiltere Başbakanı May: AB'den asla çıkamayabiliriz

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İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Salı günü Brexit anlaşmasını reddetmeleri halinde Avrupa Birliği'nden (AB) asla çıkamayabileceklerini, yani Brexit'in gerçekleşmeyebileceğini söyledi. May, AB'den de, Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'ndan geçmesi için "son bir çaba daha" harcamasını istedi.
Milletvekillerine seslenen May, "Brexit anlaşmasını destekleyin, AB'den çıkalım. Reddederseniz kimse ne olacağını bilemez. AB'den aylarca çıkamayabiliriz. Anlaşmayla sağlanan güvenceler olmazsızın ayrılmak zorunda kalabiliriz, asla çıkamayabiliriz" dedi.
May, Brexit konusundaki belirsizliği sürdürmenin hiç kimsenin çıkarına olmadığını söyledi, sürecin 29 Mart sonrasına ertelenmesinin de yeni sorunlar yaratacağını belirtti.
İngiltere Başbakanı, İrlanda sınırı konusundaki tıkanıklığı aşmak için "çok ciddi" öneriler getirdiklerini söyledi ancak Brüksel ile görüşmelerin "çetin" geçtiğini de kabul etti.
İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını Ocak ayında reddetmişti.
May ise anlaşmanın Parlamento tarafından bir kez daha reddedilmesi halinde bir "kriz anı" yaşanacağı görüşünde.
İngiltere mevcut şartlarda 29 Mart'ta AB'den ayrılacak.
Brexit anlaşması Salı günü İngiltere Parlamentosu'ndan geçmezse, Çarşamba günü İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmayacağı oylanacak.
İngiltere Parlamentosu'nun AB'den anlaşma olmadan ayrılmayı reddetmesi galinde Perşembe günü bir oylama daha yapılacak.
Milletvekilleri bu durumda Perşembe günü Brexit'in ertelenmesini oylayacak.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan May'in AB'ye ve milletvekillerine yaptığı çağrılarla ilgili olarak "Çaresizlik gibi görünüyor" dedi.
Jeremy Corbyn daha önce oylanmış olan anlaşma taslağında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.
Corbyn, "Salı günü yapılacak oylamada anlaşmayı desteklemeyeceğiz. Anlaşma olmadan ayrılma olasılığını ortadan kaldırma yönünde oy kullanacağız. Önerilerimiz; gümrük birliğinde kalmak, AB piyasasına yakın durmak ve çalışanların AB üyeliği sayesinde kazanmış oldukları hakları koruma yönünde olacak" diye konuştu.
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