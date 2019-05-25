Brexit: İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa tarihini bugün açıklaması bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Brexit: İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa tarihini bugün açıklaması bekleniyor

İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu sabah yapacağı açıklamayla görevi bırakacağı tarihi duyuracağı belirtildi. Theresa May'in parlamentoya sunmaya hazırlandığı yeni Brexit anlaşmasına kendi partisinden de tepkiler gelmiş ve May'e yönelik 'görevi bırak' baskısı artmıştı.

Brexit: İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa tarihini bugün açıklaması bekleniyor
- EPA

İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu sabah yapacağı açıklamayla görevi bırakacağı tarihi duyuracağı belirtildi.

BBC'ye bilgi veren üst düzey bakanlar, May'in iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni liderinin seçilmesi için bir takvim de açıklayacağını söyledi.

Bakanların verdiği bilgiye göre, Muhafazakâr Parti liderliği için yarışın 10 Haziran'da başlatılması ihtimali üzerinde duruluyor.

Theresa May'in açıklamasını bugün iktidar partisinin kabinede görev almayan milletvekilleri ile gerçekleştireceği görüşmeden sonra yapması bekleniyor.

İstifa çağrıları neden arttı?

May, daha önce parlamentoda üç kez reddedilen AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'nda değişiklikler yaparak yeniden milletvekillerinin onayına sunacağını açıklamıştı. Başbakan, bu oylamada da teklif reddedilirse 'yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını' ifade etti.

May'in anlaşmada yaptığı değişiklikler, işçi hakları, çevre koruma politikaları, İrlanda için tartışmalı 'backstop' uygulaması ve gümrüklerde Brexit'e kuşkuyla bakanlara 'tavizler' içeriyor.

Ancak May yeni planı ve referandum konusunda, kendi kabinesi ve parlamentodaki Muhafazakar Parti grubunun tamamının desteğini alabilmiş değil.

Kabine içinde 'anlaşmada yeni düzenlemelere', parlamentoda ise ikinci referanduma karşı çıkan bakan ve milletvekilleri var.

Son olarak hükümetin Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom istifasını açıklamıştı. İngiltere basını kabineden yeni istifa haberleri gelebileceğini de yazıyor.

- Reuters
Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom Çarşamba günü istifasını açıkladı.

Yeni Brexit planı ertelendi

Başbakan May, 3 Haziran'da yeni anlaşmasını parlamentoya sunup oylanmasını hedefliyordu. Ancak tepkiler üzerine bu tarih ertelendi.

Başbakanlık ofisinden yapılan son açıklamalarda yeni anlaşmanın detaylarının Haziran başına kadar kamuoyuna açıklanmayacağı ve parlamentodaki görüşmelerin de ancak Haziran başında başlayabileceği belirtildi.

İngiltere AB ile yapılan son müzakereler sonucunda Brexit tarihini 31 Ekim'e ertelemiş durumda.

Mart ayında düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde taraflar 31 Ekim tarihi üzerinde anlaşmış, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'ye seslenerek "Bu zamanı boşa harcamayın" demişti.

  • İngiltere'de partilerarası Brexit görüşmeleri tıkandı, şimdi ne olacak?
  • Avrupa Parlamentosu seçimleri: Sağ partilerin ittifak arayışı, Birliğin geleceğini nasıl etkileyecek?
  • Brexit sürecinde olası senaryolar neler?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa'nın Lyon kentinde patlama: En az 8 yaralı
BBCFransa'nın Lyon kentinde patlama: En az 8 yaralı
Hindistan'da çıkan yangında çoğu öğrenci en az 18 kişi hayatını kaybetti
BBCHindistan'da çıkan yangında çoğu öğrenci en az 18 ...
Trump istihbarat örgütleri hakkındaki soruşturmayı derinleştirdi
BBCTrump istihbarat örgütleri hakkındaki soruşturmayı ...
Everest'te 3 dağcı daha hayatını kaybetti, bir haftada ölenlerin sayısı 7'ye ulaştı
BBCEverest'te 3 dağcı daha hayatını kaybetti, bir ...
İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı
BBCİran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı
İngiltere'de iktidardaki Muhafakar Parti'nin olası yeni lider adayları
BBCİngiltere'de iktidardaki Muhafakar Parti'nin olası ...
Theresa May neden istifa ediyor, şimdi ne olacak?
BBCTheresa May neden istifa ediyor, şimdi ne olacak?
Weinstein kendisini taciz ve tecavüzle suçlayan kadınlarla 44 milyon dolarlık uzlaşmaya gidiyor
BBCWeinstein kendisini taciz ve tecavüzle suçlayan ...
Doktorlardan uyarı: Köpeğinizi tasmayı elinize dolayarak gezdirmeyin
BBCKöpeğinizin tasmasını sakın böyle tutmayın!
İtalya'da şiddet uygulayan babasını öldürdü serbest kaldı!
BBCBabasını öldürdü serbest bırakıldı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X