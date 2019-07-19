Brexit - İngiltere'de milletvekilleri Parlamento'nun askıya alınması ihtimaline karşı tavır koydu

'Çirkin' diyerek alay ettiler! Bakın ne yaptı...

İngiltere Parlamentosu, göreve gelecek başbakanın ülkeyi Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan çıkarmaması amacıyla hazırlanan bir önergeyi kabul etti.

274'e karşı 315 oyla kabul edilen önerge, Parlamento'nun 9 Ekim-18 Aralık tarihleri arasında arasında askıya alınmasını zorlaştıracak hükümler içeriyor.

Önerge ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden Hilary Benn ve iktidardaki Muhafazakar Parti'den Alistair Burt'ün önderliğindeki bir grup milletvekili tarafından hazırlanmıştı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin genel başkan adaylarından Boris Johnson, ülkenin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan AB'den ayrılmasından yana.

Johnson bu süreçte, daha önce Brexit Anlaşması'nı 3 kez reddeden ve İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den ayrılmasına karşı çıkan Parlamento'nun askıya alınması ihtimalini dışlamamıştı.

Muhafazakar Parti'nin Salı günü açıklanacak yeni lideri aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

Partinin üyelerinin belirleyeceği bu isim Boris Johnson ya da Jeremy Hunt olacak.

Bütçe Sorumluluk Ofisi'nden resesyon uyarısı

Öte yandan, İngiltere'de Bütçe Sorumluluk Ofisi, anlaşma olmadan AB'den ayrılık halinde ülke ekonomisinin önümüzdeki yıl resesyona gireceği tahmininde bulundu.

Bütçe Sorumluluk Ofisi'ne göre İngiltere hükümeti bu durumda 37 milyar sterlin daha borçlanmak zorunda kalabilir, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası da önümüzdeki yıl sonuna kadar yüzde 2 azalabilir.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond da Brexit yanlısı siyasetçilerin mevcut önerilerinin hayata geçirilmesinin ülke ekonomisi için çok daha vahim sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Muhafazakar Parti'nin eski genel başkanlarından, Brexit yanlısı milletvekillerinden Iain Duncan Smith ise Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin raporundaki verilerin doğru olmadığını, bu kurumun tahminlerinin genelde yanlış çıktığını söyledi.

Bütçe Sorumluluk Ofisi, İngiltere hükümeti için kamu maliyesinin bağımsız analizini yapan bir kuruluş.