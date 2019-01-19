Brexit: İngiltere'de 'Referandumda Türkiye hakkında bir şey demedim' diyen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a tepki

Boris Johnson'ın Cuma günkü konuşması partisi içinde 'liderliğe oynadığı' yorumlarına neden oldu.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandum öncesi kampanyasında "Türkiye'nin AB üyesi olması durumunda milyonlarca Türk vatandaşının İngiltere'ye göç edeceği" uyarılarıyla da oy toplamıştı. Cuma günkü konuşmasında ise "Türkiye karşıtı" ifadeler kullanmadığını söyleyince, bu iddiası sosyal medyada eski konuşmaları hatırlatılarak yalanlandı.

"Vote Leave" (AB'den Ayrılmak İçin Oy Ver) kampanyasının destekçisi Boris Johnson, tartışma yaratan konuşmasını Cuma günü Staffordshire kentinde JCB adlı çok uluslu İngiliz şirketin genel merkezinde yaptı.

İktidardaki Muhafazakâr Parti'nin "liderliğine oynadığı" yorumlarının yapıldığı konuşmasında Boris Johnson'a, 2016'daki Brexit referandumu öncesi Türk vatandaşlarıyla ilgili yaptığı yorumlar soruldu.

'Dostum, ben Türkiye'yle ilgili hiçbir yorum yapmadım'

Boris Johnson ise Vote Leave kampanyasında yapılan "Türkiye AB üyesi olursa Türklerin İngiltere'ye göç edecekleri" uyarısıyla ilgili özür dilemesinin gerekli olmadığını, bu yorumları da kendisinin yapmadığını söyledi.

Johnson, "Dostum, ben Türkiye'yle ilgili hiçbir yorum yapmadım" dedi.

Daha sonra "özür dileyip dilemeyeceği" sorusuna da, "Bu yorumları ben yapmadığıma göre özür de dileyemem" yanıtı verdi.

Ancak bu yorumlardan sonra, Boris Johnson'ın Brexit referandumundan 7 gün önce dönemin başbakanı David Cameron'a, Muhafazakâr siyasetçi Michael Gove ile birlikte kaleme aldığı mektup sosyal medyada hızla paylaşılmaya başladı.

https://twitter.com/ashcowburn/status/1086226504000901120

Mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

"Halk, Türkiye ile ortak sınırlara sahip olmaktan kaçınmanın tek yolunun AB'den ayrılmayı oylamak ve 23 Haziran'da (sınırların) kontrolünü geri almak olduğu sonucuna varacaktır."

Brexit sürecinde Türkiye'nin AB üyesi olması durumunda "milyonlarca Türk vatandaşının İngiltere'ye göç edeceği" argümanının da referandumun sonucunda etkili olduğu düşünülüyor.

Boris Johnson, Nisan 2016'da da Türkiye'yle ilgili şunları söylemişti:

"Ben Türk yanlısı biriyim ama 77 milyon Türk dostumun ve Türkiye kökenlilerin hiçbir kontrol olmadan buraya geleceği bir durumu hayal bile edemiyorum. Bu çılgınlık, olamaz."

Boris Johnson, HuffPost/Tele'de yayınlanan bir tartışma programında da "Türkiye'nin AB üyeliğinin de İngiliz halkına referandumla sorulması gerektiğini" söylemişti.

https://twitter.com/nedsimons/status/1086236303648268288

Twitter kullanıcıları Boris Johnson'un Türkiye karşıtı ifadelerini paylaştı.

https://twitter.com/paul__johnson/status/1086231377832542208

Guardian gazetesinin editör yardımcısı Paul Johnson, Twitter hesabından "Boris Johnson 16 Haziran 2016'da David Cameron'a mektup yazarak Türklere vizesiz seyahat hakkı verilmemesi için Türkiye'nin hiçbir zaman AB üyesi olmayacağının garantisini istedi. Bugün ise Boris Johnson, 'Referandum kampanyası boyunca Türkiye'yle ilgili hiçbir şey demedim" diyor" mesajı paylaştı.

Buzzfeed Avrupa Editörü Alberto Nardelli de benzer hatırlatmayı yine Twitter hesabından yaptı:

https://twitter.com/AlbertoNardelli/status/1086230804383055872

'Bu yalandan da sıyrılmasına izin vermeyin'

İşçi Partisi milletvekililerinden Chuka Umunna da "Bugün Boris Johnson 2016 referandumunda Türkiye'yle ilgili hiçbir şey demediğini söyledi. Yine yalan söylediği ortaya çıktı. Bu yalandan da sıyrılmasına izin vermeyin. Lütfen RT edin ki herkes görsün" yazdı ve Boris Johnson'ın Türkiye'yle ilgili yaptığı yorumların olduğu video klibi paylaştı.

https://twitter.com/ChukaUmunna/status/1086280665233006592

Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan Brexit referandumunu AB'den ayrılma yanlıları yüzde 51,89 oyla kazanmıştı.

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