Brexit 'kaosu' büyüyor: Alternatifimiz 'anlaşmasız çıkış'

İngiltere Başbakanı Theresa May, partisindeki muhalifleri uyararak, Avrupa Birliği ile yapacağı Brexit anlaşmasının alternatifinin, ancak anlaşmasız bir çıkış olacağını söyledi.

İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılma tarihi 29 Mart 2019 ancak halen kesinleşmemiş pek çok nokta var. Çıkış için tam bir anlaşmanın sağlanmadığı bu ortamda, May'in lideri oluğu Muhafazakar Parti'den bazı muhalifler varılacak anlaşmaya kaşı oy verme tehdidini getiriyorlar.

May, BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bence alternatif anlaşma yapmamak olur" dedi.

İngiltere ve AB arasındaki en inatçı sorun, Brexit'ten sonra AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı olan Kuzey İrlanda arasındaki sınırda gümrük denetimi uygulaması olup olmayacağı.

The Times gazetesi, AB'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier'nin, sınır kontrollerini en aza indirmek için teknolojiden yararlanılmasını öngören bir protokol üzerinde çalıştığını yazdı. Buna göre kayıtlı şirketler tarafından "güvenilir tacir" etiketiyle konteynerler içinde sevk edilen ve barkodla geçiş yapacak malların izlenmesi mümkün olacak.

Gazete, bu konudaki önerilerin Muhafazakar Parti'nin 30 Eylül'de yapacağı konferanstan sonra diğer AB üyesi hükümetlere iletileceğini söyledi. Gazeteye göre, böylece sınırda hiçbir gümrük kontrolünün gerçekleşmesine gerek olmayacak.

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