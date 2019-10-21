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Brexit sürecinde kritik hafta: İngiltere'de hükümet ve muhalefet ile Avrupa Birliği ne diyor?

Hükümet, Brexit Anlaşması'nı Cumartesi günü aldığı yenilgiye karşın bu hafta Parlamento'dan geçirmek istiyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Parlamento'nun anlaşmayı onaylayacağından ve 31 Ekim'de AB'den ayrılacaklarından emin olduğunu söyledi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise anlaşmanın referanduma götürülmesini destekliyor. AB henüz Brexit'in ertelenmesi talebine yanıt vermedi.

Brexit sürecinde kritik hafta: İngiltere'de hükümet ve muhalefet ile Avrupa Birliği ne diyor?
BBC TÜRKÇE

İngiltere'de hükümet, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'yle (AB) vardığı Brexit Anlaşması'nı Cumartesi günü aldığı yenilgiye karşın bu hafta Parlamento'dan geçirmek istiyor.

BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Parlamento'nun anlaşmayı onaylayacağından ve 31 Ekim'de AB'den ayrılacaklarından emin olduğunu söyledi.

Ancak Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un, hükümetin anlaşmayı bugün Parlamento'da oylatmak istemesi halinde, bu talebe olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.

Bercow'un, Cumartesi günkü sonuç sonrası anlaşmayı bugün oylatmanın, Parlamento geleneklerine aykırı olduğunu düşündüğü sanılıyor.

37 yıl sonra ilk kez Cumartesi günü toplanan İngiltere Parlamentosu, iktidardaki Muhafazakar Parti'den ihraç edilen milletvekillerinden Oliver Letwin'in önergesini 306'ya karşı 322 oyla kabul etmiş ve Brexit Anlaşması'nın oylanmasının önüne geçmişti.

Söz konusu önerge, Başbakan Johnson'ın AB'yle vardığı anlaşmanın, uygulanmasına yönelik ilgili tüm yasa tasarıları Parlamento'dan geçene dek oylanmamasını öngörüyordu.

Parlamento'daki oylama sonrası Johnson, geçen ay kabul edilen bir yasa gereği, AB'den Brexit'in ertelenmesini istemek zorunda kalmış ancak Brüksel'e gönderdiği mektuba imza atmamıştı.

Johnson AB'ye imzalı iki mektup daha göndermiş, bunlardan birinde Brexit'in ertelenmesinin yanlış olduğu görüşünü dile getirmişti.

İngiltere Başbakanı hala ülkesinin 31 Ekim'de AB'den ayrılabileceğini söylüyor.

İşçi Partisi'nden yeni referanduma destek

Ana muhafetteki İşçi Partisi ise Başbakan Johnson'ın AB'yle vardığı anlaşmanın referanduma götürülmesini destekleyeceğini açıkladı.

University College London'ın (UCL) Anayasa Birimi'nden uzmanlara göre böylesi bir refrandum en erken 22 hafta sonra yapılabilir.

BBC'ye konuşan partinin Brexit Sözcüsü Sir Keir Starmer, Başbakan Johnson'ı "çocukça davranmakla" suçladı ve Parlamento'ya anlaşmayla ilgili değişiklik önergeleri vereceklerini söyledi. İşçi Partisi, AB'yle gümrük birliğinin sürmesinden ve ortak pazarda kalmaktan yana.

İskoçya Ulusal Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Brexit Partisi dışındaki diğer muhalefet partileri AB'den ayrılmaya karşı çıkıyor.

İktidardaki Muhazafakar Parti'nin azınlık hükümetine dışardan destek veren ve tavrı kritik önemde görülen Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) de Cumartesi günkü önergeye verdiği destekle, hükümetin Parlamento'da yenilgiye uğramasına önemli katkı sağlamıştı. DUP yetkilileri şu ana dek, Johnson'ın AB'yle vardığı Brexit Anlaşması'nı desteklemediklerini söyledi.

- Reuters
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

AB Konseyi Başkanı Tusk: Liderlere danışacağım

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin Brexit'in ertelenmesi talebi sonrası bundan sonra atılacak adımla ilgili olarak birlik üyesi ülkelerin liderlerine danışacağını açıkladı.

Brexit'in ertelenmesi için İngiltere dışındaki 27 AB üyesinin de onayı gerekiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce Brexit'in bir kez daha ertelenmesinin kimse için iyi olmadığının sinyalini vermişti.

BBC Avrupa Editörü Katya Adler'e göre ise alternatifin İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılması halinde, birliğin erteleme talebini reddetmesi beklenmiyor. Ancak Adler, AB'nin ertlemenin nedenini öğrenmek isteyeceği görüşünde.

Bu noktada beliren seçenekler ise İngiltere'de genel seçim ya da yeniden referandum yapılması veya Brexit'le ilgili yasa tasarılarının geçmesi için İngiltere Parlamentosu'nun daha fazla süreye ihtiyaç duyması.

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