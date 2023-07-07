Brezilya'a Amazonlar'daki ormansızlaşma 2023'te üçte bir azaldı Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın ilk altı aylık görev sürecinde, Brezilya Amazonlarında ormansızlaşmanın, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 azaldığı açıklandı.

Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın ilk altı aylık görev süresinde, Brezilya'da Amazonlar'daki ormansızlaşmanın, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 azaldığı açıklandı.

Geçtiğimiz sene eski Başkan Jair Bolsonaro'nun iktidarda olduğu Ocak-Haziran ayları arasında ormanlar 3.988 kilometrekare küçülmüşken, 2023'te 2.649'e indi.

Brezilya hükümeti tarafından yayımlanan bu veriler bağımsız kurumlar tarafından doğrulanmadı.

Lula da Silva, 2030'a kadar ormansızlaşmayı bitireceği sözünü vermişti.

Ancak, New York şehrinin üç katından dah fazla bir alan yok olmuşken bu hedefe ulaşmak için büyük zorluklarla karşı karşıya.

Geçtiğimiz yıllarda ormansızlaşma tehlikeli şekilde arttı.

Küresel ısınmayla mücadelede Amazon yağmur ormanları önemli bir rol oynuyor.

Brezilya Ulusal Alan Araştırması Enstitü (Inpe) tarafından dün yeni yayımlanan verilerin ardından Çevre Bakanı Marina Silva basına, "Amazon ormansızlaşmasında düşme trendi yakaladık" dedi.

Inpe, ormansızlaşmada yüzde 41'lik rekor bir düşüş yaşanan Haziran ayını ayrı tutuyor.

Ocak ayında göreve gelen Lula da Silva, kendisinden önceki aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun politikalarını tersine çevirme sözü vermişti. Bolsonaro Amazon topraklarında madenciliği öne çıkarmıştı.

Bu yılın başında Lula da Silva, altı yeni yerli bölgesinde madenciliği yasakladığını ve ticari çiftçiliği kısıtladığını açıkladı.

Yerli liderler bu hareketi memnuniyetle karşıladı, ancak daha fazla alanda korumaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Ormansızlaşma düşerken, istatistiklerde yangınlar öne çıkıyor.

Sadece Haziran ayında, uydu görüntülerinde Amazon'da 3075 yangın tespit edildi. Bu 2007'den bu yana en yüksek sayı.

Büyük bir karbon salımı yapan bu yangınlar, izinsiz kesim yapılmasıyla bağlantılı.

Brezilya Devlet Başkanı olarak 2003-2010 yılları arasında da görev yapan Lula da Silva, aynı zamanda dünyanın en zengin ülkelerini yağmur ormanlarını koruma konusunda inisiyatif almaya çağırıyordu.

Nisan ayında Küresel Orman İzleme (GFW) inisiyatifinin araştırması, dünya genelinde geçtiğimiz yıl İsviçre büyüklüğünde bir tropik ormanın izinsiz kesim nedeniyle kaybolduğunu ortaya koydu.

Araştırmada 2022 yılında, her dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olduğu belirtildi. Brezilya bunda büyük rol oynadı.

Yüzde 60'ı Brezilya'da bulunan ve burada yetişen çok sayıda ağaç nedeniyle "dünyanın akciğerleri" olarak bilinen Amazonlar, gezegenin en geniş yağmur ormanları.