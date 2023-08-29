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        Haberler Dünya Amerika Brezilya'da 3'ü çocuk 9 kişi yanmış halde ölü bulundu

        Brezilya'da 3'ü çocuk 9 kişi yanmış halde ölü bulundu

        Brezilya'nın Bahia eyaletinde iki evde 9 kişinin yanmış cansız bedeni bulundu. Ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 06:31 Güncelleme: 29.08.2023 - 06:32
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        Brezilya'da 3'ü çocuk 9 kişi yanmış halde ölü bulundu
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        Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış halde cesedi bulundu.

        AA'nın ülke basınına dayandırdığı habere göre, Bahia eyaletine bağlı Sao Joao kasabasındaki iki evde, 9 kişinin cesedine ulaşıldı. Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, cesetleri yanmış halde bulunan kişilerden 3'ünün çocuk olduğu bildirildi.

        Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı ve kimliklerin tespiti için cesetlerin Adli Tıp Merkezine götürüldüğü belirtildi.

        Cinayetlerin uyuşturucu kaçakçıları arasındaki çatışma ve hesaplaşmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

        Ülkede şiddetin en yoğun olduğu eyaletlerden biri olarak bilinen Bahia'da, geçen yıl 6 bin 600'den fazla kişinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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