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        Haberler Dünya Brezilya'da 62 kişi taşıyan uçak düştü | Dış Haberler

        Brezilya'da 62 kişi taşıyan uçak düştü

        Brezilya'da 58 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak Sao Paulo kenti yakınlarında bir yerleşim yerine düştü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.08.2024 - 21:25 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:26
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        Brezilya'da uçak düştü
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        Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo kentinde içinde 62 yolcunun bulunduğu bir uçak düştü.

        Reuters haber ajansının aktardığına göre Voepass Hava Yolları’na ait uçak, Parana eyaletine bağlı Cascavel’den Sao Paulo’nun Guarulhos kentine gidiyordu.

        Uçağın kazasını doğrulayan Sao Paulo İtfaiyesi, kaza bölgesine ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın ağaçların arasına düştüğü ve bunun ardından dumanların yükseldiği görülüyor.

        Ayrıntılar gelecek…

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