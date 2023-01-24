Brezilya'da açlıktan ölmek üzere olan kabile üyeleri kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Brezilya'da açlıktan ölmek üzere olan kabile üyeleri kurtarıldı

Brezilya’da açlıktan ölmek üzere olan Yanomami Yerli Bölgesi'nde yaşayan 16 yerli, hükümet tarafından gönderilen uçakla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Brezilya'da açlıktan ölmek üzere olan kabile üyeleri kurtarıldı
BBC TÜRKÇE

Brezilya’da açlıktan ölmek üzere olan Yanomami Yerli Bölgesi'nde yaşayan 16 yerli, hükümet tarafından gönderilen uçakla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Yerli halk, ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletindeki bölgede yaşıyor.

Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, selefi aşırı sağcı Jair Bolsonaro'yu yağmur ormanlarında yaşayan kabileye karşı soykırım yapmakla suçladı.

Hükümet, Yanomami bölgesindeki yüzlerce çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölümünün ardından tıbbi acil durum ilan etti.

Ölümler, gıda güvensizliğinin yaygın olduğu yoğun ormanlık alanda yürütülen madencilik ve ağaç kesimi faaliyetlerinin neden olduğu su kirliliğiyle ilişkilendirildi.

Lula, Cumartesi günü Yanomami çocukları arasında ciddi biçimde artan yetersiz beslenme haberlerinin ardından Venezuela ve Guyana sınırındaki Roraima'yı ziyaret etti.

Lula şahit olduğu görüntüler karşısında "şoke olduğunu" söyledi.

Daha sonra yaptığı açıklamada gördüklerinin insani bir krizden daha çok bir soykırım olduğunu belirten Lula, “Acıya duyarsız bir hükümet tarafından Yanomami insanlarına karşı önceden tasarlanmış bir suç işlendi" dedi.

Lula, “Buraya yerli halkımıza insana yaraşır şekilde davranacağımızı söylemeye geldim” diye konuştu.

Yanomami bölgesinde 28 bin yerli insanın yaşadığı sanılıyor. Avlanarak yaşayan yerli halk, bulundukları bölgelerde küçük ölçeklerle ağaçları yakıp, tarımsal alan açıyor; küçük, dağınık ve yarı kalıcı bir hayat sürdürüyorlar.

Bolsonaro, dört yıllık iktidarı boyunca sıklıkla yerli halkın yaşadığı bölgelerin büyüklüğünü eleştirdi, buraların bir kısmını da tarıma ve madenciliğe açma sözü verdi. Onun zamanında hükümet çevresel korumayı zayıflatırken, pek çok eleştiride ise uygulamalarının bölgedeki yasadışı faaliyetleri cesaretlendirdiği söylendi.

Yanomamilerin yaşadığı altın, elmas ve mineraller açısından zengin olan bölgede bugün, yaklaşık 20 bin yasadışı madencinin faaliyet gösterdiği tahmin ediliyor. 2021'de ise bölgedeki madenciler otomatik silahlar kullanarak Yanomami kabilesine ateş açtı.

Lula’nın devlet başkanlığına gelmesiyle birlikte kurulmuş yeni hükümet, son yıllarda 500'den fazla yerli çocuğun cıva nedeniyle kirlenmiş içme suyundan öldüğünü söylüyor. Bu suların yasadışı altın madenciliğiyle doğrudan ilişkili olarak kirletildiği belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD: İsveç'te Kur'an yakılması tiksindirici bir eylem, hedef NATO'nun birliğini sabote etmek olabilir
BBC ABD: İsveç'te Kur'an yakılması tiksindirici bir ...
ABD Kongresi'ne zorla girip Pelosi'nin masasında poz veren Trump destekçisi suçlu bulundu, onlarca yıl hapis cezası alabilir
BBC ABD Kongresi'ne zorla girip Pelosi'nin masasında poz ...
ABD'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi, soruşturma sürüyor
BBC ABD'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ...
İş tanımları için gösterişli unvanlar kullanmak sorunlu mu?
BBC İş tanımları için gösterişli unvanlar kullanmak ...
Mükemmel ayrılık şarkısı nasıl olmalı, bu şarkılar neden popüler?
BBC Mükemmel ayrılık şarkısı nasıl olmalı, bu şarkılar ...
İngiltere'de vergi kaçırmaya çalışmakla suçlanan Muhafazakar Parti'nin üst düzey yetkilisi Nadhim Zahawi'nin ceza ödediği ortaya çıktı
BBC İngiltere'de vergi kaçırmaya çalışmakla suçlanan ...
Biden: ABD'de kürtaj hakkı mücadelesi bitmedi
BBC Biden: ABD'de kürtaj hakkı mücadelesi bitmedi
Azalan nüfusu, Çin'i endişelendirmeli mi?
BBC Azalan nüfusu, Çin'i endişelendirmeli mi?
Sunday Times, BBC Mütevelli Heyeti Başkanı Sharp'ın eski İngiltere Başbakanı Jonhson’a kredi için kefil ayarladığını öne sürdü
BBC Sunday Times, BBC Mütevelli Heyeti Başkanı Sharp'ın ...
Hollanda’da kedilere mikroçip zorunluğu geliyor
BBC Hollanda’da kedilere mikroçip zorunluğu geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.