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Brezilya'da bir günde Kovid-19'dan 3 bin 693 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 693 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da bir günde Kovid-19'dan 3 bin 693 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da Kovid-19 bir günde 3 bin 693 can aldı
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AA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 345 bin 25'e yükselirken, son 24 saatte 93 bin 317 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 13 milyon 373 bin 174'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 791 bin 885 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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