GRAFİKLİ - Brezilya'da Bolsonaro Kovid-19'u yense de sağlık sistemi alarm veriyor

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Vaka sayısının 2,5 milyona, virüs kaynaklı ölü sayısının da 90 bine dayandığı Brezilya'da virüsü atlatanların sayısı 1,7 milyonu aşarken, hastaneler ve ülkenin sağlık sistemi virüse karşı çetin mücadele yürütüyor.

Bazı eyaletlerde ise yüzde 90’lara varan yoğun bakım doluluk oranları alarm veriyor.

Brezilya’da ticaretin kalbi ve yaklaşık 46 milyonluk nüfusu ile en kalabalık eyaleti Sao Paulo, virüs kaynaklı 21 binden fazla ölüm ve 480 bini aşan vakayla salgının Brezilya'daki merkez üssü olarak öne çıkıyor.

Eyalette, hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 66 olarak kaydediliyor.

Öte yandan Sao Paulo, artan ölümlere rağmen marttan hazirana kadar salgına karşı uyguladığı önlemleri geçen ay kaldırmaya başladı.

Haziran ayında önce sokak işletmelerini açan eyalet yönetimi, ardından alışveriş merkezleri, bar, lokanta ve güzellik salonlarının açılmasına izin verdi.

Sao Paulo Belediyesi, her yıl şubat ayında gerçekleştirilen Sao Paulo sokak karnavalının ve samba okulları geçit töreninin 2021 yılı için ertelendiğini duyurdu. Sao Paulo Samba Okulları Birliği, karnavalın mayısın sonunda veya temmuz başında, henüz kesinleşmeyen bir tarihte yapılmasını öneriyor.

- En çok vaka görülen ikinci eyalet: Ceara

Brezilya’nın doğusunda yer alan Ceara eyaleti, 165 bin 550 vaka sayısıyla temmuz ayının başında Rio de Janeiro’yu geride bırakarak ülkede salgından en çok etkilenen ikinci yer oldu.

Bugüne kadar virüs kaynaklı 7 bin 613 ölümün olduğu eyalette, yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı yüzde 67.

Yaklaşık 9 milyon nüfuslu Ceara eyaletinin Valisi Camilo Santana, sağlık sistemi altyapısına çok yatırım yapıldığını ve salgının başlangıcından bu yana 3 bin ilave yoğun bakım ünitesinin açıldığını belirtti.

- Rio de Janeiro’da yüksek ölüm oranı

Rio de Janeiro, 159 bin 639 vaka ve 13 bin 33 ölümle ülkede salgından en çok etkilenen üçüncü eyalet konumunda.

Yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip Rio de Janeiro’daki hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71 olarak açıklandı.

Rio de Janeiro’da şubat ayının son haftası gerçekleştirilen samba karnavalı, Kovid-19 salgınının yayılmasının ve yüksek ölüm oranlarının sebebi olarak görülüyor.

- Altı eyaletteki yoğun bakım doluluk oranı endişe veriyor

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da, yaklaşık 48 milyon kişinin yaşadığı Parana, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Minas Gerais ve Santa Catarina eyaletlerinde yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı yüzde 90’ı aşmış durumda.

Haziran ayına kadar düşük hastane doluluk oranları olan altı eyaletteki son durum, hastalığın merkez üssünün ülkenin güney ve orta batı bölgelerine kaydığını gösteriyor.

Yaklaşık 1 ay boyunca Kovid-19 kaynaklı ölüm olmayan ve virüsle mücadelede örnek kabul edilen Santa Catarina’nın Florianopolis şehrinde sağlık sistemi çökme noktasına geldi.

- Amazon yerlileri risk altında

Dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonların bulunduğu 4 milyondan fazla nüfuslu ülkenin en geniş eyaleti Amazonas, 98 bin 118 vaka ve 3 bin 236 virüs kaynaklı ölümle, ülkede nüfusa oranla en çok virüs kaynaklı ölümün olduğu 3'üncü yer olarak öne çıkıyor.

Sağlık sisteminin yetersizliği nedeniyle bölgede yaşayan yaklaşık 500 bin yerli nüfusta 18 bin 854 vaka görülürken, virüs nedeniyle 581 kişi yaşamını yitirdi.

Resmi verilere göre yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 70’in üzerinde olduğu söylenen Amazonas eyaletinde sağlık sektöründe yaşanan yolsuzluklar da salgının kontrol altına alınmasını zora sokuyor.

Haziran ayında değerinin üstüne alındığı belirlenen solunum cihazları nedeniyle hükümet, geçici süreyle solunum cihazı ithalatını yasakladı.

- Bolsonaro'ya soykırım suçlaması

Brezilya’da 1 milyondan fazla sağlık çalışanıyla 60'tan fazla sendikayı temsil eden Sağlık Çalışanları Sendikası Koalisyonu, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu salgını kötü yönettiği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayet etti.

UCM'ye başvurada sağlık çalışanları, "Kovid-19 salgınının yönetilmesinde ölümcül başarısızlıkları" nedeniyle Bolsonaro'nun soykırım suçundan yargılanmasını talep ediyor.

Datafolha anket şirketinin Brezilya genelinde yaptığı araştırmaya göre Bolsonaro'dan memnuniyetsizlik oranı 2 ayda yüzde 6 artarak yüde 44'e ulaştı.

Salgının başlangıcından bu yana Kovid-19'u küçümser tavırlarıyla öne çıkan, virüsü "küçük bir gribe" benzeten ve karantina karşıtlığıyla bilinen Bolsonaro, 7 Temmuz'da Kovid-19'a yakalanmış ve yaklaşık 3 hafta karantinada kaldıktan sonra virüsü atlattığını duyurmuştu.

- “Ülke tarihindeki en büyük kriz”

Brezilya Ekonomi Bakanlığı, neredeyse tamamı salgınla geçen 2020’nin ilk yarısında 1,19 milyon kişinin işsiz kaldığını açıkladı.

Ekonomi Bakanlığı Çalışma Sekreteri Bruno Dalcolmo, salgının getirdiği krizi, "İşgücü piyasasıyla ilgili etkileriyle ülke tarihindeki en büyük kriz.” olarak niteledi.

Öte yandan, Bolsonaro hükümeti, salgın sürecinde nisan ayından itibaren 3 ay süreyle ödemeye başladığı yaklaşık 120 dolarlık yardımları iki ay daha uzattı. Böylece Bolsonaro hükümeti salgın sürecinde yaklaşık 38 milyar dolar yardım bütçesi ayırdı.