Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre ve başkanlık sarayını bastı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre ve başkanlık sarayını bastı

Brezilya’da başkanlık seçimlerini kaybeden Jair Bolsonaro’nun taraftarları, başkentteki Kongre binasını ve başkanlık sarayını bastı. Basılan devlet kurumları arasında bazı bakanlıklar da yer alıyor.

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre ve başkanlık sarayını bastı
BBC TÜRKÇE
Brezilya'nın başkenti Brasília'daki olaylar Getty Images
Brezilya'nın başkenti Brasília'daki olaylar

Brezilya’da başkanlık seçimlerini kaybeden Jair Bolsonaro’nun taraftarları, başkentteki Kongre binasını ve başkanlık sarayını bastı. Basılan devlet kurumları arasında bazı bakanlıklar ve Yüksek Mahkeme de yer alıyor.

Ülkede Ekim ayında yapılan seçimler sonrası Devlet Başkanı Lula geçen hafta yemin ederek göreve başladı.

Seçimin hile ile kazanıldığını iddia eden Bolsonaro taraftarları aylardır Kongre binası önünde eylemdeydi. Bu gruplar orduya da darbe çağrısı yapıyordu.

Baskınlar sırasında Devlet Başkanı Lula Sao Paolo’da bulunuyordu.

Başkent polisi saldırı sonrası Kongre binasında güvenliğin yeniden sağlandığını duyurdu. Göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

GloboNews televizyon kanalı 170 saldırganın gözaltına alındığnı bildiriyor.

Brezilya'nın başkenti Brasília'daki olaylar Getty Images
Brezilya'nın başkenti Brasília'daki olaylar

Binanın içinden gelen görüntülerde, duvarlara yazılar yazıldığı görülüyor.

Benzer şekilde basılan başkanlık sarayınının bir bölümünün de harabeye çevrildiği aktarılıyor.

Devlet Başkanı Lula, Kongre baskıncılarının birer birer tespit edilip yargı önüne çıkarılacağı sözünü verdi.

Lula baskıncıları da “faşist fanatikler” olarak tanımladı.

Brezilya'nın başkenti Brasília'daki olaylar Getty Images
Brezilya'nın başkenti Brasília'daki olaylar

BBC’ye konuşan Brasilian Report yayın organından Euan Marshall başkentte böyle bir olayı engelleyecek bir polis varlığı olmadığını söyledi.

Ulusal Muhafızların da düzeni yeniden sağlamak için devreye sokuldu.

Devlet kurumlarının yer aldığı başkentin merkezinde sivillere 24 saat için kapatıldı.

Brezilya'nın başkenti Brasília'daki olaylar Getty Images
Brezilya'nın başkenti Brasília'daki olaylar

Bolsonaro Ekim ayının sonunda yapılan seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddediyordu. Lula’nın yemin törenine de gelenek olmasına karşın katılmadı ve ülke dışına çıktı.

67 yaşındaki eski başkan eski ABD Başkanı Donald Trump’a olan yakınlığı ile de biliniyor.

Brezilya’da yaşananlar Trump’ın seçimi kaybetmesi sonrası 6 Ocak 2021’de Washington DC’de yaşanan Kongre baskını ile büyük benzerlikler gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İklim değişikliği: Sierra Madre dağlarındaki yağmur ormanından kalanı koruma mücadelesi
BBC İklim değişikliği: Sierra Madre dağlarındaki yağmur ...
Ünlü Soğuk Savaş casuslarından Ana Montes serbest bırakıldı
BBC Ünlü Soğuk Savaş casuslarından Ana Montes serbest ...
Almanya'da İranlı zanlı, kimyasal saldırı planlama şüphesiyle gözaltında
BBC Almanya'da İranlı zanlı, kimyasal saldırı planlama ...
İngiltere Başbakanı Sunak, özel sağlık hizmeti alıp almadığını söylemeyi reddetti
BBC İngiltere Başbakanı Sunak, özel sağlık hizmeti alıp ...
Mikroplastikler topraktan gıdalara nasıl sızıyor?
BBC Mikroplastikler topraktan gıdalara nasıl sızıyor?
Nikola Tesla: Hayatımızı nasıl kolaylaştırdı?
BBC Nikola Tesla: Hayatımızı nasıl kolaylaştırdı?
Dünyadaki bütün buzullar erise ne olur?
BBC Dünyadaki bütün buzullar erise ne olur?
Prens Harry otobiyografisinde hangi iddiaları dile getirdi, kimleri suçladı?
BBC Prens Harry otobiyografisinde hangi iddiaları dile ...
Dünyada gıda fiyatları 2022'de rekor seviyeye yükseldi
BBC Dünyada gıda fiyatları 2022'de rekor seviyeye ...
Brüksel saldırıları davası 'insan hakları ihlali' gerekçesiyle ertelendi
BBC Brüksel saldırıları davası 'insan hakları ihlali' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.