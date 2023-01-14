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Brezilya'da Bolsonaro'ya 'Kongre baskını' soruşturması

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında Kongre baskınını 'kışkırttığı' suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Brezilya'da Bolsonaro'ya 'Kongre baskını' soruşturması
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AA

Ülke basınında yer alan habere göre Başsavcılık, Bolsonaro hakkında Kongre ve diğer devlet binalarının basılmasında payının olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yüksek Mahkemeye sunulan ve kabul edilen dilekçede Bolsonaro'ya yönelik, "Brezilya'da vandalizm ve şiddet olaylarıyla sonuçlanan antidemokratik eylemlerin kışkırtılmasında payının olduğu suçlaması, soruşturmanın bir parçası olmalı. Bu dilekçede yer alan olgular ile daha geniş kapsamlı olan soruşturmanın amacı arasında kanıtsal bir bağlantının varlığı inkar edilmemektedir. Bu nedenle, sanık tarafından 8 Ocak 2023 öncesi ve sonrasındaki uygulamaları göz önüne alındığında küresel soruşturmayı haklı kılıyor." görüşü paylaşıldı.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahlarının önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede Cumhuriyet'in ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro yanlıları, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sayısının 1800'e ulaştığı bildirilmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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