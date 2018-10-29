Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin 2. turu yapılıyor
İlk turda adayların yüzde 50'yi geçememesi üzerine 2. tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro ile İşçi Partisi'nin adayı Fernando Haddad yarışıyor. Brezilya'da yaklaşık 147 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.
29.10.2018 - 17:59 | Güncelleme:
Brezilya'da seçmenler Devlet Başkanlığı seçimlerinin 2. turu için oy kullanıyor. Oy pusulalarında ise birbirinden zıt uçlarda iki isim bulunuyor; başkanlık için Sosyal Özgürlük Partisi'nin aşırı sağcı adayı Jair Bolsonaro ve İşçi Partisi'nin adayı Fernando Haddad yarışıyor.
Son kamuoyu yoklamaları Bolsonaro'yu az farkla önde gösteriyordu.
7 Ekim'de yapılan ilk tur seçimde Bolsonaro oyların yüzde 46'sını, Haddad ise yüzde 29,3'ünü almıştı.
Brezilyalılar seçimde ayrıca 27 eyaletin valisini ve Temsilciler Meclisi'nin 513 üyesini de seçecek.
Brezilya'da yaklaşık 147 milyon kayıtlı seçimen bulunuyor.
Suçla mücadele vaadi desteği artırdı
63 yaşındaki Bolsonaro askeri okul mezunu ve 17 yıl orduda görev yaptıktan sonra siyasete atılmıştı.
Kürtaj, ırk, göçmenlik, eşcinsellik ve silahlanma ile ilgili provokatif söylemleri nedeniyle ondan "Tropiklerin Trump'ı" olarak da anılıyor.
İlk tur seçimlerden önce kampanya yürüttüğü sırada bıçaklı saldırıya uğradığı için seçim kampanyasının son kısmını kaçıran Bolsonaro'nun son haftalarda popülaritesi artmıştı.
Bolsonaro'nun rekor suç oranlarıyla karşı karşıya olan halka verdiği suçla mücadele vaadi de Brezilyalıların desteğini almasını sağladı.
Bolsonaro daha önce ülkedeki silahlı grupların üstüne "cehennem ateşi" salacağını açıklamıştı. Bu yıl yaptığı bir konuşmada da, "Bazı tür insanlar insan değildir, onlara kabadayı ve dolandırıcıymış gibi muamele edilmeli" demişti.
İşkenceden meşru bir yöntem olarak bahseden aşırı sağcı aday, idam cezasını da ülkede yeniden uygulamaya koymak istiyor.
Brezilya Parlamentosu'nun alt kanadında 27 yıldır milletvekilliği yapan Bolsonaro ayrıca ülkenin 1964-1985 yılları arasındaki diktatörlük rejimini savunan bir isim.
Katolik olan Bolsonaro, geleneksel aile değerlerini koruyacağına dair söylemiyle de Hristiyanlardan destek görmüştü.
Eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad ise yolsuzluk nedeniyle cezaevinde olan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından destekleniyor.
55 yaşındaki Haddad, geçmişte Sao Paulo belediye başkanlığı ve milli eğitim bakanlığı yapmış bir isim. Haddad ayrıca Lübanlı göçmen bir ailenin çocuğu.
Haddad, Bolsonaro'nun söylemlerinden rahatsız kitleler arasında güven uyandırmış durumda.
Twitter'da, "Şiddete, askeri diktatörlüğe ve özgürlüğün eksikliğine inanmıyorum" mesajını paylaşmıştı.
Brezilya son dönemde, şiddet içeren suçlarda görülen ciddi artış ve siyasileri kapsayan yolsuzluk skandallarıyla çalkalandı.
Ülke ekonomisi de 2015'teki krizde yaklaşık yüzde 7 küçüldü.
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Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin 2. turu yapılıyor/brezilya-da-devlet-baskanligi-seciminin-2-turu-yapiliyor-21966732196673
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