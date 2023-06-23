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Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 'görevi suistimal' davası başladı

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun aleyhine "görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan dava görülmeye başladı.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 'görevi suistimal' davası başladı
AA

Ulusal basında çıkan habere göre, Bolsonaro, suçlu bulunması halinde 8 yıl boyunca siyasi yasak alacak ve hiçbir kamu görevinde bulunamayacak.

Bolsonaro'nun katılmadığı ilk duruşma 27 Haziran'a ertelenirken ikinci duruşmada kararın çıkabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Aşırı sağcı Bolsonaro'nun avukatı Tarcisio Vieira, suçlamaların yersiz olduğunu, müvekkilinin ülkedeki seçim sistemi hakkında görüşlerini ifade etmekten başka bir şey yapmadığını savundu.

Vieira, "Bir uygunsuzluk varsa en fazla para cezası verilebilir ancak politik haklarından mahrum bırakılması doğru olmaz." ifadesini kullandı.

SUÇLAMA

Bolsonaro, 2022 seçim sistemini hileli olarak adlandırması ve devlet başkanı iken büyükelçilerle yaptığı görüşmede, Yüksek Seçim Mahkemesi üyelerinin kişisel haklarına saldırı, görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Bolsonaro, 21 Haziran'da CNN Brasil'e verdiği röportajda, davanın "önemsiz" olduğunu, bir bardakta fırtına koparılmaya çalışıldığını söylemişti.

Büyükelçilerle görüşmesinde, seçim sistemine "hile" demediğini ve üyelere hakaret etmediğini savunan Bolsonaro, sadece seçim sisteminin nasıl çalıştığını büyükelçilerle paylaştığını belirtmişti.

Jair Bolsonaro, o dönem, herhangi bir kanıtı olmamasına rağmen ülkede 1996'dan bu yana kullanılan elektronik seçim sisteminin şüpheli olduğunu savunmuş, 2022 seçimlerinin şüpheli olacağını ileri sürmüş ve baskılı oy pusulasının kullanılması için ısrar etmişti.

Fotoğraf: AA

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