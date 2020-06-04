Brezilya'da günlük can kaybı sayısı zirve yaptı!

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 önlemleriyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı

İHA

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü Brezilya'da günlük ölüm sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Brezilya'da son 24 saat içerisinde Covid-19 nedeniyle bin 349 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde salgının başlangıcından bu yandan toplam ölü sayısı 32 bin 548'e yükseldi. Son 24 saatte 28 bin 633 kişide virüs tespit edilirken, ülke genelinden toplam vak'a sayısı 584 bin 16'ya ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı İcra Direktörü Michael Ryan yaptığı açıklamada, dünya genelinde en fazla vak'a sayısına sahip 10 ülkeden 4'ünün Latin Amerika'da bulunduğunu belirtti.

Dünyada en çok vak'a sayısının kaydedildiği ikinci ülke olan Brezilya'da, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Haziran ayında 2 bin Brezilyalı gönüllü üzerinde test edileceği belirtildi. Gönüllülerin aşının test aşamasında yer alacağı aktarıldı.