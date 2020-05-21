Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1179 artarak 17 bin 971'e yükseldi - SAO PAULO

AA

Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 17 bin 971’e yükseldi.Ülkedeki vaka sayısı 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı.Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.