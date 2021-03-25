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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini aştı.

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti
AA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 300 bin 685'e, 89 bin 992 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 12 milyon 220 bin 11'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 10 milyon 689 bin 646 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede 8 Ocak'tan bu yana Kovid-19 nedeniyle 100 bin kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7,1 milyondan 12,2 milyona yükseldi.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Son bir haftadadır günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 300'ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

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