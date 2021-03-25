Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 300 bin 685'e, 89 bin 992 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 12 milyon 220 bin 11'e yükseldi.