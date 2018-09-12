Brezilya'da Lula devlet başkanlığı adaylığından çekildi
Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, önümüzdeki ay düzenlenecek Devlet Başkanlığı seçiminin adaylığından çekildi. Lula adına, başkan yardımcısı adayı olan Fernando Haddad yarışacak. Eski Eğitim Bakanı olan ve Lübnanlı Ortodoks bir aileden gelen Haddad, belediye başkanlığı yaptığı Sao Paulo dışında pek tanınmıyor.
12.09.2018 - 09:15 | Güncelleme:
Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, önümüzdeki ay düzenlenecek Devlet Başkanlığı seçiminin adaylığından çekildi.
Lula adına, başkan yardımcısı adayı olan Fernando Haddad yarışacak. Eski Eğitim Bakanı olan ve Lübnanlı Ortodoks bir aileden gelen Haddad, belediye başkanlığı yaptığı Sao Paulo dışında pek tanınmıyor.
İşçi Partisi lideri Gleisi Hoffman bu kararı, 72 yaşındaki Lula'nın 12 yıllık hapis cezasını çekmekte olduğu emniyet müdürlüğü yakınlarında yaptı.
Brezilya'da en üst seviyedeki mahkeme Lula'nın aday olmasını yasaklamıştı.
Lula'nın avukatları devlet başkanlığı seçimine aday gösterme tarihinin 17 Eylül akşamına kadar uzatılmasını talep eidyor.
Ne oldu?
Lula'nın destekçilerine hitaben cezaevinden yazdığı mektubu okuyan Hoffman, beş aydır Lula'nın tutulduğu cezaevi önünde eylem yapanlara moral verdi.
FFF Emniyet müdürlüğü yakınlarında Lula destekçileri
2003-2010 yılları arasında ülkeyi yöneten Lula'nın aldığı karar, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Ağustos'ta Lula'nın aday olamayacağına yönelik kararından sonra geldi.
Lula'nın hukuk ekibi ve İşçi Partisi karara itiraz etti fakat itirazdan henüz bir sonuç gelmedi.
İşçi Partisi'nin Pazartesi gününe kadarki hedefi Lula'nın adını oy pusulalarında olabildiğince uzun süre kalmasıydı.
Lula görevden ayrılırken destek oranı rekor bir seviyedeydi. Daha sonrasında cezaevine girmesi bu popülerliği ancak yüzde 40'a indirebildi. Şu an cezaevinde olmasına rağmen halkın yüzde 40'ı ona oy vermek istiyor. Anketlere göre Haddad'ın alacağı oy oranı ise yüzde 9.
Lula hakkındaki karar 2010 yılında "Temiz Devlet" adıyla çıkan bir yasaya göre verildi.
Lula 2017 yılında büyük yolsuzluklar yapan bir şirkete bir yazlık evi restorasyonu yaptırmakla suçlanmıştı.
Lula ise o süreçte yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrarcı.
Ocak ayında itirazı değerlendiren temyiz mahkemesi Lula'nın 9,5 aylık cezasını 12 yıla çıkarmıştı.
Lula'nın ekibi karar açıklanana kadar tutuksuz olması gerektiğini söylese de bu talep reddedildi.
Haddad da belediye başkanlığı döneminde bir inşaat şirketinden kredi almakla suçlanıyor.
Lula neden popüler?
Lula 2003 - 2010 yılları arasında Brezilya'yı yönetirken ülke son 30 yıldaki en uzun ekonomik büyüme dönemini yaşadı. Hükümet artan gelirlerini sosyal programlara harcadı.
Hükümetin programları sayesinde yoksulluktan kurtulan 10 milyonlarca insan onların sadık destekçisi oldu.
Diğer siyasetçilerle özdeşlik kuramayan Brezilyalılar, Lula'ya ise kendilerini çok yakın hissediyor.
1945'TE Brezilya'nın kuzey doğusunda yoksul bir ailede doğan Lula, yedi yaşında çalışmaya başlamak zorunda kalmıştı.
Okumayı 10 yaşında öğrenen ve 14 yaşına kadar bir araba fabrikasında çalışan Lula bir süre sonra Metal İşçileri Sendikası Başkanı oldu ve İşçi Partisi'ni kurdu.
Brezilya'yı iki dönem yürüten Lula, bir sonraki dönem de varisi Dilma Rousseff'in Devlet Başkanlığı koltuğuna oturmasını sağladı.
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Brezilya'da Lula devlet başkanlığı adaylığından çekildi/brezilya-da-lula-devlet-baskanligi-adayligindan-cekildi-21387432138743
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