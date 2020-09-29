Brezilya'da mangrov ağaçlarını koruyan çevre düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı

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BBC'nin haberine göre, Brezilya'nın mangrov ağaçları ile çalılık ve bodur ağaçlarla kaplı kumul tepeciklerini koruma altına alan 2002 tarihli "daimi koruma alanları" düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı.

Düzenlemeyi kaldırma kararı, ülkede tartışma yaratan Çevre Bakanı Ricardo Salles'in liderliğindeki Ulusal Çevre Konseyi tarafından alındı.

Kararı "suç" olarak nitelendiren çevre örgütleri, böylece gayrimenkul sektörünün bu bölgeleri turizme açmak için yıkıma uğratabileceğini savundu.

SOS Mata Atlantica örgütünün başkanı Mario Mantovani, "Bu bölgeler halihazırda gayrimenkul sektörünün yoğun baskısı altındaydı. 2002 düzenlemesi, en azından buraları daha fazla yıkımdan korumuştu." diye konuştu.

Uzmanlar, 4 bin metrekare alana dikili mangrov ağaçlarının, bu ölçekteki Amazon yağmur ormanı kadar karbondioksit soğurduğunu ifade ediyor.

Bolsonaro'nun çevre konusundaki politikaları ve söylemleri, yaygın biçimde eleştirilmiş, aşırı sağcı lider yasa dışı faaliyeti teşvik etmekle suçlanmıştı.

Jair Bolsonaro'nun iktidara geldiği Ocak 2019'dan bu yana Brezilya, ormansızlaştırma ve orman yangınlarının artması gibi çevre krizleriyle karşı karşıya kaldı.

Brezilya Çevre Bakanı Salles, nisan ayında bir kabine toplantısında kaydedilen ve basına sızdırılan konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, çevre düzenlemelerini geri çekmek için bir fırsat olduğunu ifade etmişti. Salles'in konuşması ülkede tartışma yaratmıştı.