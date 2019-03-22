Brezilya'da nükleer yakıt taşıyan konvoya ateş açıldı

Brezilya'da silahlı kişilerin, nükleer santrale uranyum yakıtı taşıyan kamyonlardan oluşan bir konvoya saldırdığı bildirildi.

Rio de Janeiro kenti yakınlarında meydana gelen olayda, konvoyun, uyuşturucu satıcılarının kontrolünde olan bir yerleşimin yakınından geçtiği açıklandı.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan polis, konvoyun emniyetini sağlayan güvenlik güçlerinin ateşe karşılık verdiğini ve çatışma yaşandığını kaydetti.

Rio'ya 145 kilometre mesafedeki Angra dos Reis kentinde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Konvoy, güvenli bir şekilde Angra 2 isimli nükleer santrale ulaştı.

Federal otoyol polisi sözcüsü José Hélio Macedo, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki o bölgede böyle saldırılar sık sık yaşanmaya başladı. Böylesine güzel bir turistik bölge suçla anılır durumda." dedi.

Brezilya'nın nükleer enerji kurumu Eletronuclear'den yapılan değerlendirmede, nükleer yakıtın zırhlı koyteynırlarda taşındığı ve bir risk içermediği duyuruldu. Kurum, taşınan uranyum yakıtının, doğada bulunduğu ölçüde radroaktivite içerdiğini de açıkladı.

'Burası hassas bir bölge'

Bu arada konvoya ateş açılması ile başlayan çatışmada, saldırganların, özellikle yakıt taşıyan kamnyonları değil polisleri hedef aldığı düşünülüyor.

Uranyum yakıtı taşıyan kamyonlar bölgeden geçtiği sırada, uyuşturucu şebekelerinin kontrolündeki yerleşimde bir çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Nükleer santrallerin bulunduğu Angra dos Reis Belediye Başkanı Fernando Jordão, "Burası hassas bir bölge" diyerek merkezi hükümetten güvenliği artırmasını talep etti.