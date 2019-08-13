Brezilya'da savcılar Bolsonaro'nun oğlunun ABD Büyükelçisi olarak atanmasını engellemek için harekete geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

Brezilya'da savcılar Bolsonaro'nun oğlunun ABD Büyükelçisi olarak atanmasını engellemek için harekete geçti

Brezilya Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeye yaptığı başvuruda, "Diplomasi tecrübesi olmayan bir kişinin atanması ulusal çıkarları ve gizli bilgileri riske atabilir, özellikle de kişisel ilişkilerde yakınlık varsa ki öyle görünüyor" denildi. Devlet Başkanı Bolsonaro ise, oğunun Trump'ın çocuklarıyla yakın ilişkileri nedeniyle iyi bir büyükelçi olacağını savunuyor.

Brezilya'da savcılar Bolsonaro'nun oğlunun ABD Büyükelçisi olarak atanmasını engellemek için harekete geçti
BBC TÜRKÇE
- AFP
Bolsonaro'nun en büyük üçüncü oğlu olan Eduardo'nun (solda),devlet başkanının görüşleri üzerinde büyük etkisi olduğu biliniyor

Brezilya'da aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlunun ABD Büyükelçisi olarak atanmasını engellemek için savcılar harekete geçti.

Brezilya Cumhuriyet Başsavcılığı, federal mahkemeden bir kişinin diplomat olabilmesi için 3 yıl yurt dışında görev yapmış olması kararını çıkartması talebinde bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, oğlu Eduardo'yu Washington Büyükelçiliği görevine geçen ay aday göstermişti, bu adım ülke içinde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Eduardo Bolsonaro'nun sadece 4 aylık dış ilişkiler tecrübesi olduğu belirtilen savcılık başvurusunda, "Diplomasi tecrübesi olmayan bir kişinin atanması ulusal çıkarları ve gizli bilgileri riske atabilir, özellikle de kişisel ilişkilerde yakınlık varsa ki öyle görünüyor" denildi.

Bolsonaro'nun oğlunu aday göstererek oğluna iltimas geçtiğini savunan muhalefet milletvekilleri de Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne atamayı engelleme çağrısında bulundu.

Jair Bolsonaro, oğunun iyi derecede yabancı dil bilmesi ve Trump'ın çocuklarıyla yakın ilişkileri nedeniyle iyi bir büyükelçi olacağını savunuyor.

Bolsonaro geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın el yazısı bir mektup ile oğlu Eduardo'nun atamasını onayladığını kendisine bildirdiğini söylemişti.

Ancak halen adaylığın Brezilya Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Eduardo Bolsonaro hakkında neler biliniyor?

- Getty Images
Eduardo Bolsonaro

35 yaşında olan Eduardo Bolsonaro milletvekili ve parlamentonun alt kanadının dış ilişkilerden sorumlu komisyonunun başkanı.

Daha önce diplomatik bir görevde bulunmadı ancak BBC Latin Amerika editörü Candace Piette babasının dış ilişkiler politikasındaki etkisi nedeniyle ülkede "gölge dış işleri bakanı" olarak anıldığını kaydediyor.

Eduardo Bolsonaro bu yılın başında, ABD Başkanı Trump ile babasının Washington'da kapalı kapılar ardından gerçekleşen resmi görüşmesinde hazır bulunmuştu.

Hem Bolsonaro hem de oğlu, Brezilya'nın geleneksel olarak dengeli tutumunun yerine ABD yanlısı bir dış politika sergiliyor. Eduardo Bolsonaro, İsrail yanlısı bir milletvekili olarak biliniyor.

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 5 çocuğu bulunuyor. En büyük oğlu Flavio Bolsonaro senatör olarak görev yaparken, oğullarından Carlos Bolsonaro da Rio de Janeiro şehir meclisi üyesi.

  • Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin
  • Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Suçlular sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecekler
  • Bolsonaro: Brezilya'nın eşcinsel cenneti olmasına izin vermeyeceğim

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de göçmenlere oturum hakkı için yeni kriterler: Gelir düzeyi, eğitim, yaş ve İngilizce seviyesi etkili olacak
BBCABD'de göçmenlere için yeni kriterler!
Sneijder futbolu bıraktı: Eski Galatasaraylı, Hollanda Milli Takımı'nın en fazla forma giyen oyuncusu
BBCSneijder futbolu bıraktı: Eski Galatasaraylı, ...
Türkiye'de bir günde 27 yangın: Orman Bakanı Pakdemirli dördü hariç hepsinin söndürüldüğünü açıkladı
BBCTürkiye'de bir günde 27 yangın: Orman Bakanı ...
17 Ağustos Depremi: 1999 ve sonrasında neler yaşandı, kaç kişi hayatını kaybetti?
BBC17 Ağustos Depremi: 1999 ve sonrasında neler yaşandı, ...
Nigel Farage - Brexit Partisi liderinin İngiliz Kraliyet Ailesi'ni eleştirdiği ses kaydı ortaya çıktı
BBCNigel Farage - Brexit Partisi liderinin İngiliz ...
İtalya’da siyasi kriz: Erken seçim mi, ‘Ursula koalisyonu’ mu?
BBCİtalya’da siyasi kriz: Erken seçim mi, ‘Ursula ...
ABD, 17 denizcinin ölümü sonrası gemilerdeki dokunmatik kontrol ekranlarını kaldırıyor
BBCABD, 17 denizcinin ölümü sonrası gemilerdeki ...
Hong Kong'da protestolar: Dünyanın en işlek havalimanlarından birinde uçuşlar iptal edildi
BBCHong Kong'da protestolar: Dünyanın en işlek ...
Suriye'de 'güvenli bölge' - Milli Savunma Bakanı Akar: Amerikalılara 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik
BBCSuriye'de 'güvenli bölge' - Milli Savunma Bakanı ...
Jeffrey Epstein'in ölümünde soru işaretleri, komplo teorileri ve davaların geleceği
BBCJeffrey Epstein'in ölümünde soru işaretleri, komplo ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X